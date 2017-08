Servië-Albanië: Albanese drone-bestuurder vraagt politiek asiel in Kroatië

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen beide landen in Belgrado werd op 14 oktober 2014 stilgelegd op enkele minuten van de rust, bij een 0-0 stand. Nadat een drone met een Albanees-nationalistische vlag het stadion was binnengevlogen, ontstond tumult op het veld. Uiteindelijk slaagde KAA Gent-speler Stefan Mitrovic erin de vlag te pakken te krijgen, wat leidde tot een schermutseling tussen de spelers, waarna het veld bestormd werd door de supporters. De wedstrijd werd gestaakt.

De actie had gevolgen tot op de hoogste politieke echelons, met verwijten heen en weer en uitgestelde bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders. Pas maanden later werd bekend wie de 'dader' was: het gaat om Ismail Morinaj, een 35-jarige Albanees die in Italië woont.

In juni werd hij aangehouden in Kroatië omdat hij zonder geldige documenten de grens met Montenegro wilde oversteken. Bij nazicht in de bestanden van Interpol bleek er een Servisch arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd te zijn vanwege het drone-incident. Servië vraagt Kroatië hem uit te leveren aan Belgrado. De rechtbank in Dubrovnik, waar Morinaj opgesloten zit, heeft vorige week geoordeeld dat hij overgedragen mag worden aan Servië.

Die beslissing moet wel nog bevestigd worden door een hogere rechtbank en in een later stadium de minister van Justitie. De advocaat van Morinaj liet maandag weten dat zijn cliënt in beroep gaat tegen de uitlevering en meteen ook politiek asiel aanvraagt in Kroatië. Hij vreest dat hij geen eerlijk proces krijgt in Belgrado. 'Hij heeft internationale juridische bescherming gevraagd in Kroatië', zo liet advocaat Darko Butigan weten aan het persagentschap AP.

De UEFA had Servië wel een 3-0 zege toegekend, maar hen ook de drie punten ontnomen, en beide landen een boete van 100.000 euro opgelegd. Na een procedure bij het Internationaal Sporttribunaal TAS kreeg Albanië uiteindelijk de zege toegekend. Albanië won met 0-3 forfaitcijfers en kreeg er zo ook drie punten bij. Albanië haalde het EK in Frankrijk, Servië niet.

Bezoekende supporters van beide landen zijn niet welkom bij de wedstrijden tussen Albanië en Servië. Dat ligt politiek te gevoelig wegens de situatie in Kosovo, door de Albanese meerderheid van de bevolking in 2008 eenzijdig uitgeroepen tot onafhankelijke republiek, die inmiddels door veel landen is erkend. Servië beschouwt deze Balkanstaat nog altijd als een autonome provincie.