Seoel wil communicatielijnen met Noord-Korea weer openen

"Ons basisprincipe is dat de communicatielijnen open moeten. Het ministerie van Eenmaking onderzoekt de mogelijkheden, maar er is nog niets beslist", zei een woordvoerder van het ministerie tijdens een persconferentie. In februari 2016 werden de twee communicatielijnen tussen Seoel en Pyongyang verbroken, toen er nieuwe sancties ingesteld werden tegen Noord-Korea omwille van rakettesten. Een daarvan is een "hotline" of directe telefoonverbinding in een verbindingskantoor in Panmunjom, een dorp in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

De lijn bestaat sinds 1971 en werd sindsdien al enkele keren verbroken op momenten dat de relatie tussen beide landen stroever was. Technisch gezien zijn de communicatielijnen niet doorgesneden, maar reageert Noord-Korea niet meer op de dagelijkse telefoonoproepen van Zuid-Koreaanse ambtenaren. Sinds een week heeft Zuid-Korea een nieuwe president, Moon Jae-in. Hij geldt als gematigd en pleitte er tijdens zijn campagne voor om opnieuw in dialoog te treden met Noord-Korea.