Senaat keurt benoeming nieuwe Amerikaanse ambassadeur in China goed

Het mandaat van Terry Branstad werd bevestigd met 82 stemmen voor en 13 stemmen tegen. De Verenigde Staten proberen momenteel China aan boord te hijsen om samen de dreiging die uitgaat van Noord-Korea's nucleaire programma aan te pakken. Zondag deed het land opnieuw een rakettest, en Pyongyang uitte al openlijk de ambitie om een raket te bouwen dat Amerika kan treffen.

De houding van de Amerikaanse president Donald Trump tegenover de economische grootmacht China is nog altijd niet helemaal duidelijk. Tijdens zijn campagne beschuldigde Trump China er regelmatig van op een oneerlijke manier aan handel te doen, maar sinds zijn aantreden wijzigde hij zijn toon. Toen hij in april de Chinese president Xi Jinping ontving, had hij het over "de spectaculaire vooruitgang" in de relaties tussen de VS en China.

Terry Branstad moet het actieplan dat de twee staatshoofden toen overeenkwamen, helpen uitvoeren. Dat is vooral bedoeld om de handelsonevenwichten tussen beide landen uit de wereld te helpen. Hij kent Jinping al sinds 1985, toen hij een bezoek aan Iowa bracht. Branstad was al aan zijn zesde mandaat als gouverneur bezig, waardoor hij de geschiedenis ingaat als langstzittende gouverneur van de Verenigde Staten.

"Door de belangrijke handelsrelatie van Iowa met China kon gouverneur Branstad vanop de eerste rij de complexiteit waarnemen van onze breder handels- en economische relatie met China. Dat zal hem in staat stellen om de Amerikaanse belangen effectief te verdedigen", zei Joni Ernst, senatrice van Iowa, voor de stemming.