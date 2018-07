Sekteleider geëxecuteerd die achter aanslag zat met saringas in metro van Tokio

De ex-guru van de sekte Aum Shinrikyo, die terdoodveroordeeld werd vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de aanval met saringas in de metro van Tokio in maart 1995, is vrijdagvoormiddag geëxecuteerd. Dat melden Japanse media.