Sekteleden geëxecuteerd die achter aanslag zaten met saringas in metro van Tokio

Het zijn de eerste daders die geëxecuteerd worden voor de aanslag op 20 maart 1995. Toen hadden leden van de sekte tijdens de ochtendspits in verschillende metrostellen plastic zakjes met sarin opengestoken en zo het dodelijke zenuwgas verspreid. De feiten speelden zich af in regeringswijk in Tokio. Dertien slachtoffers kwamen om, meer dan 6.000 raakten gewond. Er vielen zodanig veel slachtoffers omdat één milligram van de fosforverbinding in enkele minuten tot ademverlamming en een hartstilstand kan leiden.

Na de eerste terreuraanslag ooit met gifgas werd Asahara op 16 mei 1995 opgepakt. In 2006 veroordeelde een rechtbank in Tokio de halfblinde guru en twaalf aanhangers vanwege de aanslag en enkele andere moorden. Daarbij vielen in totaal 27 doden.

Asahara en de andere leden van Aum Shinrikyo ('Hoogste waarheid') zaten sindsdien in de dodencel in afwachting van hun terechtstelling. De sekteleider, die geboren werd als Chizuo Matsumoto, deed er tijdens het hele proces het zwijgen toe of mompelde onverstaanbare woorden.

In januari dit jaar liep de laatste gerechtelijke procedure tegen de sekteleden af. In maart werden zeven van de dertien terdoodveroordeelden overgebracht van hun gevangenis in Tokio naar andere gevangenissen. In Japan wijst dat erop dat hun executie eraan zit te komen. De op twee na grootste economie ter wereld is een van de weinige industrielanden waar de doodstraf nog bestaat.

Met de aanslag op de metro wou de sekte een geplande politierazzia op hun hoofdkwartier aan de voet van de heilige berg Fuji afwenden. Critici klaagden later dat de daders als onmenselijke monsters zijn afgeschilderd, en nagelaten is om de achtergrond van de ramp dieper te analyseren. Zo is niet voldoende onderzocht wat tot de feiten heeft geleid en in welke sociale context alles zich heeft afgespeeld. De Japanse samenleving miste zo een kans om uit de feiten te leren.