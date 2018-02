Seksschandaal Oxfam breidt uit naar Liberia

De Belgische medewerker van Oxfam UK die vorige week in opspraak raakte voor zijn betrokkenheid bij feestjes met prostituees in Tsjaad en Haïti, ging eerder, in 2004, ook al in het West-Afrikaanse Liberia over de schreef.

Een Zweedse collega van de man diende klacht in, waarop Roland Van Hauwermeiren naar huis gestuurd werd. Dat meldt Irin News, een site gespecialiseerd in verhalen over de humanitaire sector, dinsdag.

Ondanks het ontslag in 2004 ging hij twee jaar later aan de slag voor Oxfam UK in Tsjaad, waar hij ook feestjes organiseerde met plaatselijke prostituees. In 2010 werkte hij, ook voor Oxfam UK, in Haïti. Daar werd hij ontslagen, om kort daarop voor het Franse Action contre le Faim in Bangladesh aan de slag te gaan.

'Oh my god, hij is dit al 14 jaar aan het doen', dacht de Zweedse Amira Malik Miller toen ze de nieuwsberichten van de afgelopen dagen las. 'Hij draait gewoon rond in het systeem. Iemand had dit grondig moeten checken.'

Door Malik Millers klacht werd Van Hauwermeiren in 2004 ontslagen als landdirecteur in Liberia voor Merlin, een ngo die nu gefuseerd is met Save the Children. Verschillende medewerkers van Merlin bevestigen aan Irin News dat er een intern onderzoek werd gevoerd naar seksuele uitbuiting en wangedraag, en dat leidde tot zijn ontslag. Van Hauwermeiren was destijds Malik Millers baas. Geconfronteerd met de bevindingen van het Merlin-onderzoek ontkende Van Hauwermeiren alles, maar hij ging wel akkoord met een onmiddellijk ontslag. Gevraagd om een reactie verwees Oxfam naar zijn persbericht van zondag.

Een Merlin-medewerker die destijds het onderzoek voerde, zegt aan Irin News dat de laatste onthullingen 'slechts de top van de ijsberg' zijn. Hij roept de sector op meer inspanningen te doen om te professionaliseren. Het schandaal leidde ook al tot het ontslag van de nummer twee van Oxfam UK, Penny Lawrence. In Groot-Brittannië en de rest van de wereld ligt de ngo zwaar onder vuur, zowel vanwege het misbruik als vanwege de manier waarop het daarmee omging.