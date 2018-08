Seksistische aanval op Marie Laguerre ging viraal: 'Ik dacht: kom maar op dan'

'Kom maar op dan.' Dat dacht Marie Laguerre toen zij hem dreigend op zich af zag komen. Stijf van de adrenaline stond ze, van woede. Want het was niet de eerste keer die dag, laat staan die week, dat iemand dit bij haar flikte. Ze had zich geërgerd aan verschillende mannen die haar nadrukkelijk veelbetekenende blikken hadden toegeworpen. Dit exemplaar had er smakkende geluiden bij gemaakt en zijn tong naar haar uitgestoken. 'Ik was razend, "Hou je bek", had ik hem toegebeten. Ik wist dat hij mij zou slaan, maar ik was absoluut niet van plan om ervandoor te gaan.'

