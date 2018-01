Secretaris-generaal VN Antonio Guterres spreekt over 'alarmfase' voor de planeet

De wereld zit in een 'alarmfase rood', waarschuwde hij. De Portugees riep de wereld ook op 'eenheid' te tonen in het nieuwe jaar.

Delen Eenheid is de te volgen weg: onze toekomst hangt ervan af.

'Toen ik een jaar geleden in functie trad, heb ik een oproep gedaan om van 2017 het jaar van de vrede te maken. Helaas is wat we gezien hebben radicaal het tegenovergestelde geweest', zegt hij in een communiqué. 'Conflicten zijn nog giftiger geworden, nieuwe gevaren zijn op het voorplan getreden. De vrees voor kernwapens is sinds het einde van de Koude Oorlog nog nooit zo groot geweest', verwees de VN-baas naar Noord-Korea.

Guterres had het ook over het milieu. 'De kllimaatsveranderingen zijn sneller dan wij', zei hij.

Ook de ongelijkheid is volgens de VN-chef nog altijd te groot, en er zijn nog altijd 'ernstige inbreuken op de mensenrechten'. Het nationalisme is daarbij een foute reflex, vindt Guterres. 'De problemen worden planetair, terwijl bepaalde mensen zich terugplooien op zichzelf. We kunnen onze conflicten oplossen, boven de haat rijzen en onze gemeenschappelijke waarden beschermen. Maar we moeten verenigd zijn. Eenheid is de te volgen weg: onze toekomst hangt ervan af.'