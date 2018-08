Scott Morrison nieuwe premier Australië na interne machtsstrijd

Na de aanhoudende interne machtsstrijd binnen de Liberal Party in Australië, is Scott Morrison als winnaar uit de bus gekomen. De 50-jarige Morrison, tot nu minister van Begroting, won vrijdag een interne stemming over het voorzitterschap van de conservatieve partij. In Australië is de voorzitter van de grootste partij meteen ook de premier.