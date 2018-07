Scotland Yard: 'Vergiftigd koppel blootgesteld aan novitsjok-zenuwgas'

Vier maanden na de vergiftiging van de Skripals op Engels grondgebied zijn opnieuw een man en vrouw vergiftigd met het novitsjok-zenuwgas. Dat zegt Scotland Yard woensdag laat. Het Britse koppel ligt in hetzelfde ziekenhuis in het Zuid-Engelse Salisbury als de voormalige Russische dubbelagent Sergej Skripal (67) en zijn dochter Joelia (33).

De slachtoffers zijn volgens de politie een 45-jarige man en 44-jarige vrouw uit de regio. De vrouw was eerst in elkaar gezakt, later moesten de hulpdiensten ook de man naar het ziekenhuis brengen.

Britse media hadden al gespeculeerd dat het koppel mogelijk onopzettelijk met hetzelfde gif in aanraking waren gekomen als dat dat bij de aanslag op de Skripals was gebruikt. In maart waren delen van de binnenstad van Salisbury afgesloten, nadat de Skripals met het zenuwgas vergiftigd waren. Ze lagen bewusteloos op een bankje in een park. Londen beschuldigde Moskou ervan achter de aanslag te zitten.

Novitsjok werd in de vroegere Sovjet-Unie geproduceerd. De aanslag veroorzaakte een diepe internationale crisis. Verschillende landen, ook België, wezen daarop Russische diplomaten uit. Moskou reageerde met gelijkaardige maatregelen. De Skripals verblijven op dit moment op een onbekende locatie.

Na het jongste incident werden enkele plaatsen in Salisbury en in de woonplaats van het koppel, Ambesbury, ongeveer dertien kilometer noordelijker, uit voorzorg afgesloten. De gezondheidsautoriteiten gingen aanvankelijk niet uit van een 'aanzienlijk gezondheidsrisico' voor het grote publiek. Het paar zou onder meer een bijeenkomst in een kerk bijgewoond hebben, voor ze zaterdag ziek werden.