Schutter actief op Youtube-hoofdkantoor in Californië

Op beelden is te zien dat er meerder politie- en ziekenwagens ter plaatse zijn. Over de ernst van het incident bestaat nog geen duidelijkheid.

De politie van San Bruno (de stad waar het kantoor zich bevindt) meldde om 22u Belgische tijd dat er 'politie-activiteit' was rondom het adres van het Youtube-kantoor.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

Youtube-werknemers doen op Twitter hun verhaal:

In an Uber omw home. Hope everyone is safe. — Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) April 3, 2018

Ook Google heeft inmiddels een bericht getweet:

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available. — Google Communications (@Google_Comms) April 3, 2018

Nieuwszender NBC zegt dat het Zuckerberg-ziekenhuis in San Francisco (opgericht met donaties van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg) gewonden verzorgt.

DEVELOPING: @nbcbayarea says they've talked to Zuckerberg San Francisco General Hospital has received patients from YouTube HQ. — Tom Winter (@Tom_Winter) April 3, 2018

Dit verhaal is in ontwikkeling.