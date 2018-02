Schulz stapt onmiddellijk op als SPD-voorzitter

De partij heeft fractieleidster Andrea Nahles genomineerd als zijn opvolger. Burgemeester van Hamburg Olaf Scholz wordt waarnemend voorzitter tot de partij Schulz' opvolger formeel benoemt.

Dat Schulz zou opstappen was al bekend, maar oorspronkelijk wilde hij dat pas doen nadat de leden zich hadden uitgesproken over de deelname van SPD aan de regering. De resultaten van die stemming worden op 4 maart bekendgemaakt.

Schulz zou minister van Buitenlandse Zaken worden binnen de grote coalitie (SPD-CDU/CSU) van bondskanselier Angela Merkel, maar liet vorige week weten van die post af te zien.

Op 22 april stemmen de leden tijdens het partijcongres in Wiesbaden over de kandidatuur van Nahles. De spanning binnen SPD is te snijden sinds de partij bij de verkiezingen van september vorig jaar historisch slechte resultaten behaalde.

De partij had aangekondigd niet in een coalitie te stappen met de CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel, maar kwam uiteindelijk op die beslissing terug. Dat leidde ertoe dat de populariteit van Schulz - en van de SPD - een ferme deuk kreeg, terwijl de voormalige Europees Parlementsvoorzitter vorig jaar nog unaniem werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de sociaaldemocraten.

Volgens een peiling die Bild maandag publiceerde, haalt SPD nog 16,5 procent. De CDU/CSU en SPD beschikken samen met 46 procent niet meer over een meerderheid in een grote coalitie. Een Jamaica-coalitie van CDU/CSU, het liberale FDP en de Groenen zou op 53 procent uitkomen.