Schulz: Eindstreep van onderhandelingen met CDU nog niet in zicht

'Men geeft de indruk dat de eindstreep van de onderhandelingen al in zicht is', aldus Schulz. 'We hebben al onderzocht of het de moeite loont om voort te onderhandelen, en hebben vastgesteld dat dat het geval is. Ik hoop dat we daarvoor een meerderheid krijgen.'

Zondag stemmen 600 SPD-mandatarissen en het partijbestuur in Bonn over of Schulz coalitieonderhandelingen met de CDU/CSU mag beginnen. Critici uit de rangen van de SPD beoordelen het resultaat van de verkenningsgesprekken tussen Union en SPD als ontoereikend en willen aanpassingen in bijvoorbeeld het belastingbeleid. Velen maken echter ook principiële bedenkingen tegen een nieuwe Grote Coalitie.