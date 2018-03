Schotland en Wales nemen voorzorgen tegen brexit

De regionale parlementen van Schotland en Wales hebben woensdagavond beide een wet goedgekeurd in een poging om hun huidige bevoegdheden te behouden na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ze vrezen dat de Britse regering meer macht naar zich toe wil trekken.

De wetten - die in Edinburgh op initiatief van de door de Scottish National Party geleide regering en in Cardiff op voorstel van haar Labour-tegenhanger komen - werden in beide parlementen met overgrote meerderheden goedgekeurd. Verwacht wordt echter dat de Britse regering, die op dit moment aan een eigen wet werkt voor een nieuwe structuur na de brexit, de teksten zal aanvechten.

De Welshe premier Carwyn Jones gaf woensdag te kennen dat hij de garanties voor het behoud van de bevoegdheden liever vervat ziet in de Britse wetgeving. Maar in afwachting van een akkoord is de regionale wet 'noodzakelijk' omdat 'de Britse regering terughoudend is om onze legitieme bezorgdheden te erkennen'.