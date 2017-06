Schone energie breekt opnieuw records

In 2016 daalden de investeringen in schone energie met meer dan 70 miljard dollar tegenover 2015. Dat lijkt op het eerste gezicht slecht nieuws voor de strijd tegen de klimaatverandering, maar niets is minder waar. De kostprijs van hernieuwbare energiebronnen daalde immers met 23 procent, en de daling in investingen maskeert zo de snelle groei van de sector.

In 2016 werd wereldwijd immers voor een 161 gigawatt aan nieuwe, duurzame capaciteit aangesloten op het stroomnet, een nieuw record na de er 147 gigawatt in 2015. De nieuw geïnstalleerde capaciteit levert voldoende schone energie om alle gezinnen in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië van stroom te kunnen voorzien.

Bijna de helft van de nieuwe capaciteit (47 procent) is voor rekening van zonne-energie, iets meer dan een derde (34 procent) voor windenergie en 15,5 procent voor waterkracht.

Goedkoper

Volgens de denktank Ren21 die het jaarlijkse rapport opstelt, blijkt nu al in Denemarken, Egypte, India, Mexico en Peru dat schone elektriciteit geleverd kan worden voor 0,05 dollar per kilowattuur. Dat is veel minder dan de kostprijs van fossiele brandstoffen of kernenergie in die landen.

Uit het rapport blijkt ook dat wereldwijd meer duurzame bronnen bijkomen dan centrales op basis van fossiele brandstoffen. Toch verloopt de energietransitie nog niet snel genoeg om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen en de klimaatverandering onder de 1,5 tot maximaal 2 graden Celsius te houden. Een van de grootste obstakels daarvoor zijn de nog steeds bestaande subsidies voor fossiele brandstoffen, die globaal gezien nog veel hoger liggen dan die voor hernieuwbare energie.

"De wereld zit in een race tegen de klok", zegt Christine Lins van Ren21. "Het belangrijkste en goedkoopste dat we kunnen doen om onze CO2-uitstoot aan banden te leggen, is steenkool uitfaseren en de investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie opkrikken. China gaf in januari het goede voorbeeld door honderd geplande steenkoolcentrales te annuleren: snelle verandering is mogelijk als overheden duidelijke beleidslijnen uitzetten op lange termijn, en in financiële incentives voorzien."

(IPS)