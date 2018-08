Schip met 87 geredde migranten mag nergens aanmeren

'We beginnen hun eerste glimlach te zien, ook al is de angst en de onzekerheid nog steeds van hun gezicht te lezen', zei de ngo vandaag op Twitter, die toevoegde blij te zijn dat ze 'een beetje menselijkheid kon bieden na de vervolgingen in hun land, de folteringen in Libië en de reis op zee'.

Buenos días desde #OpenArms Arrancamos las primeras sonrisas aunque el miedo y la incertidumbre se lee en sus caras. Un poco de humanidad después persecución y abusos en sus países, torturas en #Libia Y el mar. pic.twitter.com/UPw03pajH9 — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) August 3, 2018

De migranten, bijna allemaal Soedanezen, brachten vijftig uur door op een opblaasbare boot. Ze hadden geen water en velen liepen brandwonden op door de mengeling van brandstof en zeewater.

Toch sprongen velen onder hen in het water toen de Spaanse redders aankwamen, uit angst teruggebracht te worden naar Libië. Vele Afrikaanse migranten worden daar immers mishandeld, willekeurig vastgehouden, afgeperst of geconfronteerd met geweld.

Sinds de reddingsoperatie patrouilleert het schip voor Libië. Maar het wacht ook op een signaal over de haven waar het de 87 migranten kan afzetten. 'Om het even waar, maar niet in Italië', liet de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, al verstaan op Twitter.

Tijdens de laatste twee operaties moest Open Arms de geredde migranten naar Spanje brengen.