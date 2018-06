Schip Lifeline kan in Malta aanmeren

Italië zal 'een deel van de migranten aan boord van de Lifeline binnenlaten, en hoopt dat andere Europese landen hetzelfde zullen doen, zoals dat al deels werd aangekondigd', aldus Conte. De premier laat nog weten dat Lifeline onderworpen zal worden aan een onderzoek om zeker te zijn van de nationaliteit van het schip en om uit te maken of de bemanning zich aan de regels van het internationaal recht heeft gehouden.

Het schip behoort toe aan de Duitse ngo maar vaart onder de Nederlandse vlag. Eerder op de dag verklaarde een woordvoerder van de Franse regering ook al dat Malta bereid zou zijn om het schip te laten aanmeren.

Het schip wacht sinds donderdag met 234 migranten aan boord om aan land te gaan. Eerder weigerden zowel Italië, Spanje als Frankrijk om het schip te laten aanmeren.

Aquarius

Ondertussen werd het reddingsschip Aquarius opnieuw de toegang tot Malta ontzegd. Het kwam onlangs in het nieuws omdat het met meer dan 600 migranten aan boord niet mocht aanmeren in Italië en Malta en uiteindelijk in Spanje terecht kon. Tijdens een nieuwe reddingsactie was voorzien dat het schip een technische stop zou maken in de Maltese hoofdstad Valletta, maar dat werd' 'zonder enige uitleg' geweigerd, aldus de ngo SOS Méditerranée. Het schip is nu onderweg naar Marseille. 'Dit heen-en-weergevaar is verre van ideaal en houdt ons voor een lange periode weg van de opsporings- en reddingszone', aldus de ngo op Twitter.