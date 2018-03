Schietpartij universiteit Michigan: twee dodelijke slachtoffers

Dat hebben meerdere Amerikaanse media vrijdag gemeld.

Er zouden nog vier andere mensen zijn neergeschoten. De 'gewapende en gevaarlijke' schutter is nog steeds niet gevat. Het zou gaan om een negentienjarige zwarte man.

De twee mensen die zijn omgekomen bij een schietpartij op de campus van de Central Michigan University zijn geen studenten, zo hebben Amerikaanse media vrijdag op gezag van de universitaire politie gemeld. Uiteindelijk is niemand anders gewond geraakt.

De schietpartij zou een voortvloeisel zijn van een huiselijk incident, meent de politie. Of de schutter al of niet een student is, is niet geweten.

De 18.000 studenten van de universiteit maakten zich vrijdag op voor de lentevakantie. Heel de universiteit alsmede alle stedelijke gebouwen en scholen van Mount Pleasant staan onder "lockdown".