Schietpartij in school in Florida: 17 doden

De hoofdverdachte is opgepakt, maar volgens het bureau van de plaatselijke sheriff is 'de actie nog niet voorbij' in de Marjory Stoneman Douglas High School, een middelbare school in Parkland met 3209 leerlingen, in de staat Florida. De plaatselijke sheriff Scott Israel meldde rond 0.47 (Belgische tijd) dat er zeventien doden zijn gevallen. Margate Fire Rescue, de plaatselijke brandweer, zegt dat er tot vijftig gewonden vielen.

Studenten werden geëvacueerd naar een naburige school. Op tv-beelden was te zien dat studenten de schoolgebouwen in een enkele rij verlieten. SWAT-teams, speciale eenheden van de politie, gingen het gebouw binnen. Hulpverleners hielpen slachtoffers in ziekenwagens. Lokale media zeggen dat de dader een man was, en een zwarte pet en bordeauxrood jasje droeg. Tv-zender CBS Miami toonde later beelden van een man die aan de beschrijving voldoet, met zijn handen op zijn rug, omgeven door politieagenten, naast een politievoertuig.

Non-profitorganisatie Everytown zegt dat er sinds begin dit jaar zeventien schietpartijen waren in scholen in de VS.

MORE: Aerial footage above Marjory Stoneman Douglas High School shows students running from grounds of campus after authorities respond to report of shooting in Parkland, Florida https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/D62xmQxo9K — CBS News (@CBSNews) February 14, 2018