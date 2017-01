'Schietpartij in Canadese moskee is terroristische aanslag''

Volgens getuigen zouden tot drie gewapende mannen het vuur hebben geopend op de zowat 40 aanwezigen voor het avondgebed in het islamitisch centrum in Québec City, aldus persagentschap Reuters.

De voorzitter van de moskee liet weten dat vijf mensen om het leven kwamen. De politie van Québec heeft bevestigd dat ze twee mensen heeft opgepakt, en sluit niet uit dat er nog een derde verdachte is.

Terrorisme

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de aanval op Twitter veroordeeld. Hij spreekt van een terroristische aanslag. "Wij veroordelen deze terroristische aanslag tegen moslims die zich op een religieuze en veilige plaats bevonden", laat de eerste minister optekenen in een persbericht. Trudeau drukte daarin ook zijn medeleven uit aan de familie en vrienden van de slachtoffers en wenste de gewonden een spoedig herstel.

"Vanavond rouwen de Canadezen voor zij die gedood werden bij een laffe aanval op de moskee in Québec City. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families."

Statement by Prime Minister Trudeau on the terrorist attack in Quebec City: https://t.co/7MhjDUFye0 -- CanadianPM (@CanadianPM) 30 januari 2017

Volgens een getuige zou een van de aanvallers "Allahou Akbar" geroepen hebben, aldus Radio Canada, maar dat nieuws werd nog niet bevestigd door de autoriteiten.

In het hele land zijn strengere veiligheidsmaatregelen van kracht, aldus nog Radio Canada. En ook in de VS wordt extra beveiliging voorzien. Volgens NBC News is dat al zeker het geval in New York.