Schietpartij en gijzeling in supermarkt in Zuid-Frankrijk, dader linkt zich aan IS

Het Franse persagentschap AFP meldt dat minstens twee mensen gedood zijn bij de gijzeling. Volgens de lokale nieuwssite ladepeche.fr gaat het om iemand die in de beenhouwerij werkte en een klant.

De gijzelaars zouden volgens de burgemeester intussen vrijgelaten zijn. Dat zei hij op zender BFMTV.

In de supermarkt zou enkel nog de dader, die volgens getuigenissen gewapend is met een vuurwapen, een mes en granaten, en iemand van de gendarmerie zijn.

Beschoten

Vóór de gijzeling in Trèbes waren in Carcassonne vier agenten van de nationale politie CRS, die in burger aan het joggen waren, beschoten vanuit een wagen. De schutter loste vijf of zes schoten. De politievakbond UNSA zegt dat één agent daarbij gewond is geraakt aan de schouder.

Na de schietpartij vluchtte de schutter weg in de richting van Trèbes, achtervolgd door de politie. Daar vluchtte hij de supermarkt Super U binnen en riep hij, volgens de lokale nieuwssite ladepeche.fr 'Allahu akbar'.

Volgens een getuige wou de man, die door de inlichtingendiensten gekend zou zijn, naar eigen zeggen wraak voor de bombardementen op Syrië. Andere bronnen waarnaar ladepeche.fr en ook BFMTV verwijst, zeggen dat hij de vrijlating van Salah Abdeslam eist.

Premier Edouard Philippe spreekt van een 'zeer ernstige situatie'. De antiterreurcel van het Franse openbare ministerie heeft zich op de zaak gezet.