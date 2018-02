Sauli Niinisto legt de eed af: de populaire Finse president in een notendop

De Finse president Sauli Niinisto heeft donderdag de eed afgelegd voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. Hij kwam op als Onafhankelijke, terwijl hij eerder voorzitter was van de Conservatieve Nationale Coalitiepartij. 62,7 procent van de Finnen schaarde zich achter hem, dat is vijf keer meer dan de score van zijn grootste rivaal.

De populaire 69-jarige Niinisto weet hoe hij zijn PR moet onderhouden. Hij deelt onder meer details over zijn leven in Finse sensatiebladen en zijn hond beklom onlangs de top van internetroem nadat hij de presidentiële ham probeerde te stelen. Zijn veel jongere vrouw, een dichteres, is in verwachting van hun tweede kind.

De president belde ook ooit eens half anoniem (onder de naam 'Sauli uit Naantali') naar een natuurprogramma op de radio om te klagen over ongewenste wilde pastinaken. En hij doet aan rolschaatsen.

Boodschapper tussen grootmachten

Ook geluk speelde een rol in Niinisto's herverkiezing. Finland is net hersteld van een recessie en de Finnen willen geen arend die de zorgvuldig uitgebalanceerde relatie met hun enge buur Rusland afbreekt.

Niinisto speelt schijnbaar al zijn rollen met glans. Begin jaren negentig was hij minister van Financiën en bracht hij de overheidsschuld terug van 60 procent naar iets meer dan 40 procent. Als president en parlementsvoorzitter kreeg hij applaus toen hij parlementsleden aanmoedigde om tweedeklas te vliegen en goedkopere hotels te boeken.

Op het wereldtoneel heeft hij zich kunnen profileren als boodschapper tussen grootmachten. Vorig jaar zat hij samen met onder meer de Amerikaanse president Donald Trump, de Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Niinisto is als president het belangrijkste dat je je op zo'n manier gedraagt dat je 'de wereld niet in stukken blaast'.

In Finland is het presidentschap een symbolische rol, waarbij er vooral handjes geschud moeten worden. De president heeft ook weinig macht als het gaat over binnenlandse aangelegenheden. Wat hij wel doet, is samen met de regering het buitenland- en veiligheidsbeleid uittekenen. Als staatsleider speelt hij ook een sleutelrol bij buitenlandse aangelegenheden, vooral buiten de Europese Unie.