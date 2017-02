Veel mensen maken zich zorgen over de Amerikaanse president Donald Trump. U ook?

ADEL AL-JUBEIR: Wij zijn zeer optimistisch en verwachten dat we veel nauwer met Amerika zullen samenwerken dan vroeger. Trump is niet gek en geen ideoloog. Hij is zeer pragmatisch en ook zijn kabinet bestaat uit sterke persoonlijkheden met veel ervaring. Trump zal meer middelen vrijmaken om de IS te bevechten en Iran strenger te controleren. Al die dingen willen wij ook.

...