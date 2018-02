Satellietbeelden tonen systematische vernieling van Rohingya-dorpen in Myanmar, zegt HRW

Volgens de organisatie heeft Myanmar sinds eind 2017 al minstens 55 dorpen weggevaagd door met zware machinerie structuren en vegetatie te vernielen.

'Heel wat van deze dorpen waren het toneel van gruwelijkheden jegens de Rohingya en zouden bewaard moeten blijven opdat experts van de VN die de misbruiken en gewelddadigheden in kaart moeten brengen het bewijs kunnen bestuderen en de schuldigen kunnen aanwijzen', betoogt Brad Adams, directeur Azië bij HRW, in een verklaring. 'Door deze gebieden plat te gooien dreigt men tegelijk de herinnering aan en de wettelijke claims van de Rohingya te wissen die op deze plaatsen woonden', aldus nog Adams.

De regering zelf had eerder laten weten dat de gebieden werden ontruimd zodat er betere wegen en huizen gebouwd konden worden.

Legeroperatie

Het Myanmarese leger lanceerde in augustus 2017 in de deelstaat Rakhine een operatie tegen de moslimopstandelingen. Die operatie heeft volgens de VS en de Verenigde Naties veel weg van een etnische zuivering.

Nagenoeg 700.000 Rohingya zijn intussen het aanhoudende geweld in Rakhine ontvlucht richting Bangladesh.

De inspanningen van Myanmar om de Rohingya-vluchtelingen te repatriëren worden intussen door zowel de VN als door buitenlandse regeringen en internationale hulporganisaties fel bekritiseerd. Er zijn ook bitter weinig indicaties dat de Rohingya effectief zouden willen terugkeren naar leefomstandigheden die door Amnesty International worden omschreven als 'apartheid'