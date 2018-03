Sarkozy ontkent de beschuldigingen, maar kan hij ook deze keer ontsnappen?

Hij weert zich als een duivel in een wijwatervat, maar dit keer ontsnapt Nicolas Sarkozy wellicht niet. De beschuldiging dat hij voor de presidentsverkiezingen van 2007 geld kreeg van een steenrijke erfgename van de cosmeticareus L'Oréal kon niet hard worden gemaakt. Nu is de Franse justitie ervan overtuigd dat hij die campagne voor een deel illegaal financierde met geld van de Libische dictator, kolonel Muammar Khaddafi. Sarkozy ontkent en houdt vol dat de omgeving van Khaddafi wraak wil omdat hij in 2011 de leiding nam van de internationale...