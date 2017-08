Saoedische coalitie vraagt VN om veiligheid luchthaven Jemen te garanderen

Dat blijkt uit een persmededeling waar het Saoedische staatspersagentschap over bericht.

De luchthaven in de hoofdstad werd in augustus vorig jaar nochtans nog stilgelegd door de coalitie, die gesteund wordt door de Jemenitische regering, om de wapentoevoer naar de Houthi-rebellen droog te leggen. Woensdag luidde een hulporganisatie de alarmbel over de noodlottige situatie van de Jemenieten. Zeker 10.000 mensen konden door de sluiting van de luchthaven niet naar het buitenland voor een noodzakelijke medische behandeling, bracht de Noorse vluchtelingenorganisatie naar buiten, op basis van gegevens van het ministerie van gezondheid in het door de rebellen bezette Sana'a. Dit overstijgt de 9.000 dodelijke slachtoffers van het geweld tussen de troepen van president Mansour, gesteund door de Saoedische coalitie en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen.

'Degelijke controle'

Woordvoerder Turki al-Malki vraagt in een persmededeling aan de VN om de beveiliging van de luchthaven op zich te nemen zodat de commerciële vluchten opnieuw kunnen worden opgestart. 'Mocht het beheer en de controle van de luchthaven degelijk worden uitgevoerd waardoor de veiligheid van de inkomende vluchten wordt gegarandeerd en de wapensmokkel wordt gestopt, dan is de alliantie bereid om opnieuw het normale vliegverkeer toe te laten', klinkt het.