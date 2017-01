'Saoedi-Arabië is een gesel voor de mensenrechten en dat moet stoppen'

"Hij voelt zich niet goed, zijn moreel is laag en zijn gezondheid niet goed. Hij verliest stilaan elke hoop om te worden vrijgelaten. We moeten samenwerken om hem zijn kracht te doen terugvinden en hem opnieuw hoop te geven".

Dat liet Ensaf Haidar, de vrouw van Raif Badawi, ons net na nieuwjaar weten. Eens vormde ze samen met Raif een mooi gezin met drie fijne kinderen. Vandaag leeft ze met haar kinderen in ballingschap.

Raif zal zijn 33e verjaardag binnenkort vieren in de cel in Saoedi-Arabië. Boven zijn hoofd hangen nog jaren gevangenschap en 950 stokslagen. De eerste 50 geselingen kreeg hij ongeveer twee jaar geleden, op 9 januari 2015.

In 2014 werd Raif Badawi veroordeeld tot 10 jaar cel en 1000 stokslagen, onder meer voor belediging van de islam.

Zijn misdaad? Het posten van blogberichten die kritisch waren voor de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië en die opriepen tot vrijheid en respect voor ieders rechten.

De onrechtvaardigheid van zijn veroordeling en de onmenselijkheid van zijn straf hebben van Raif één van de bekendste gewetensgevangenen ter wereld gemaakt. Hij staat niet alleen symbool voor al wie louter omwille van zijn of haar overtuiging en meningsuiting vast zit, ook zijn de opgelegde stokslagen flagrant in strijd met het internationaal recht. Het recht om niet gefolterd of onmenselijk behandeld te worden is absoluut, voor iedereen en altijd.

Net als Raif vinden wij dat de situatie zijn persoonlijke verhaal overstijgt. Zelf zegt hij het volgende hierover: "Mijn situatie is geen geïsoleerd geval, het gaat over de vrijheid van meningsuiting en van religie, dus alstublieft, iedereen die achter mij staat, steun ook andere gewetensgevangenen in Saoedi-Arabië, ongeacht hun mening en of jullie met hen akkoord gaan."

Het systematisch intimideren, gevangenzetten en folteren van advocaten, geëngageerde leraren, journalisten en andere mensenrechtenverdedigers heeft ervoor gezorgd dat het middenveld in Saoedi-Arabië volledig is weggevaagd. Mensenrechten hebben er geen millimeter ademruimte. Het regime vermorzelt elke kritische stem.

Wereldwijd staan mensenrechten op heel veel plaatsen en in heel veel domeinen onder druk, maar Saoedi-Arabië lijkt een uitzonderlijk hopeloos geval.

Niet alleen in eigen land overigens, maar ook in het buitenland heeft Saoedi-Arabië een reputatie. Hoe het Saoedische leger zich gedraagt in het conflict in Jemen, is elke schaamte voorbij: van het bombarderen van ziekenhuizen en andere burgerdoelen tot het gebruik van onmenselijke clustermunitie.

Wat het allemaal nog erger maakt, is dat Saoedi-Arabië daar geen enkele - maar dan ook geen enkele - prijs voor lijkt te moeten betalen. De astronomische wapendeals blijven binnenstromen, de oliedollars blijven een economische magneet voor het Westen en het land is in oktober vorig jaar zonder veel problemen door de internationale gemeenschap opnieuw verkozen als lid van de VN-Mensenrechtenraad.

Het openlijk en zonder scrupules gedogen van het mensenrechtenparcours van Saoedi-Arabië ondermijnt het respect voor mensenrechten in de hele wereld. Dergelijke straffeloosheid, en het hanteren van twee maten en twee gewichten zorgen er mee voor dat we zo moeizaam vooruitgang boeken in het respect voor de universele mensenrechten.

Die bredere beschouwingen mogen ons niet doen vergeten dat achter elke mensenrechtenschending ook echte mensen zitten. Raif Badawi is daar slechts één van. Wij blijven actie voeren en druk zetten om zijn onmenselijke straf te laten stopzetten en om hem vrij te krijgen.

Amnesty International is in 1961 ontstaan als actie voor twee Portugese studenten die omwille van een toost op de vrijheid achter de tralies vlogen. Anno 2017 zien wij het verdedigen van gewetensgevangenen nog steeds als een van onze belangrijkste opdrachten.

We laten Raif en de vele duizenden anderen niet in de steek. En hoewel Saoedi-Arabië een hopeloos geval lijkt, is de hoop nooit verloren. Vorig jaar kregen we 650 mensen vrij die onterecht vast zaten. Dat zijn er bijna twee per dag. We zijn vastbesloten daar Raif Badawi en de andere Saoedische gewetensgevangenen vroeg of laat aan toe te voegen.

Maandag 9 januari voeren wij actie voor de ambassade van Saoedi-Arabië. Wij kijken niet weg en blijven het herhalen: de gewetensgevangenen in het land hadden nooit in de cel mogen zitten, laat staan onmenselijk behandeld worden. Andere landen, waaronder België, moeten samen een vuist maken en niet langer het wangedrag van hun 'bondgenoot' tolereren.

Voor de vrijheid van zijn gedachten betaalt Raif Badawi een onaanvaardbare prijs. Dat moet stoppen. Het is tijd dat Saoedi-Arabië niet langer ongestoord een desastreuze gesel kan zijn voor de mensenrechten.