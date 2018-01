Saoedi-Arabië gaat sociale uitkeringen verhogen

Staatsambtenaren en alle militairen ontvangen een jaar lang maandelijks 1.000 rial (ongeveer 220 euro), zo deelde de regering zaterdag mee. Het geld moet de gestegen kosten van het levensonderhoud compenseren. Gepensioneerden krijgen 500 rial extra, beurzen voor studenten worden opgetrokken met 10 procent.

Volgens een hoge regeringsadviseur belopen de uitgaven hiervoor in totaal meer dan 50 miljard rial (rond de 11 miljard euro). Ook verschillende Saoedische privébedrijven willen hun werknemers extra vergoedingen geven. Saoedi-Arabië wil met een ambitieus hervormingsprogramma zijn economie in de komende jaren ombouwen en ze minder afhankelijk van de olie-inkomsten maken. In het begin van het jaar voerde het land daarvoor de btw in en werd de prijs van de benzine met 80 procent verhoogd.

Het aartsconservatieve islamitische koninkrijk, dat erg veel geld in zijn wapenuitrusting pompt, kreeg het de voorbije jaren door de daling van de olieprijs moeilijk. Het begrotingstekort schommelde in 2017 rond de 8,9 procent. Dat komt neer op een daling van 230 miljard rial (zowat 52 miljard euro).