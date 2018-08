Saoedi-Arabië en Iran zetten eerste stap naar herstel diplomatieke banden

De Iraanse diplomaat Mohammad Ali Bak zal naar de Saoedische stad Djedda verhuizen om er de belangen van zijn land te vertegenwoordigen, zo zegt een anonieme diplomatieke bron aan het agentschap.

Saoedi-Arabië en Iran liggen al lange tijd overhoop met elkaar. De spanningen werden in 2016 nog verder aangewakkerd door een aanval op de Saoedische ambassade in Teheran. Het gebouw werd toen gedeeltelijk in brand gestoken en enkele kantoren werden vernield. Het hoofdzakelijk soennitische Saoedi-Arabië verbrak daarop de diplomatieke betrekkingen met het grotendeels sjiitische Iran.

De Iraanse belangen in Saoedi-Arabië werden sindsdien vertegenwoordigd door Zwitserland, dat een ambassade heeft in Riyad.

Saoedi-Arabië heeft voorlopig nog niet gereageerd op de Iraanse berichtgeving.