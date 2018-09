Salvini duidt Frankrijk aan als schuldige voor chaos in Libië

'Italië moet een hoofdrolspeler blijven in het stabilisatieproces in de Middellandse Zee', zei de partijleider van Lega Nord dinsdagochtend op Twitter over Libië. 'Ik ben persoonlijk beschikbaar om risico's te lopen en er snel terug te keren'.

Hij deelde ook een video van zichzelf maandag/gisteren, waarin hij aan journalisten zegt: 'Natuurlijk zit hier iemand achter (achter de huidige gevechten, red.). Dit gebeurt niet toevallig. Mijn vrees is dat iemand, omwille van nationale economische motieven, de stabiliteit van heel Noord-Afrika, en bijgevolg van Europa, in gevaar brengt.'

'Ik denk aan iemand die er oorlog is gaan voeren terwijl hij dat niet had moeten doen. Aan iemand die verkiezingsdata vastlegt zonder de bondgenoten, de VN en de Libiërs te waarschuwen', zo gaat Matteo Salvini verder in de video.

Wanneer de journalisten hem vragen of Libië wel veilig genoeg is om mensen die op zee gered werden naar terug te sturen, antwoordt hij enkel: 'Vraag dat aan Parijs'.

Maandag had ook de Italiaanse minister van Defensie, Elisabetta Trenta, het over de 'verantwoordelijkheid' van Frankrijk door zijn rol in de internationale militaire interventie tegen het regime van kolonel Kadhafi in 2011. Net als Salvini sloot ze een interventie van de Italiaanse speciale eenheden in Tripoli uit.