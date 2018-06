Salvini belooft na vluchtelingen Roma-gemeenschap aan te pakken

Op de plaatselijke tv-zender Telelombardia zei Matteo Salvini een link te zien tussen Roma en 'stelen en illegaliteit'. De minister is een dossier aan het voorbereiden 'over de Roma-situatie in Italië, om te zien wie, hoe en met hoeveel ze zijn'. Om een beeld te krijgen van de situatie 'moet men weer doen wat vroeger telling genoemd werd'.

In eerste reacties wordt het idee om een volkstelling van een minderheidsgroep te organiseren in verband gebracht met het naziregime. Samen met onder meer de Joden waren ook de Roma slachtoffer van de vervolging door de nazi's.

De centrumlinkse krant La Repubblica maakte gewag van een 'shockvoorstel'.

Salvini reageerde al snel op Facebook? 'Waarom? ?? Ik denk niet alleen aan de diefstallen (gepleegd door Roma, red.), maar ook aan die arme kinderen die in kampen leren over stelen en illegaliteit.'

De vele uitspraken van Salvini en andere Lega-leden tegen vluchtelingen en andere minderheden hielpen de extreemrechtse partij veel stemmen te winnen bij de laatste parlementsverkiezingen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende zondag voert de Lega die retoriek weer op. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst zondag in Seregno, nabij Milaan, zei kandidaat-burgemeester Ilaria Cerqua dat wie voor haar stemt, stemt voor 'geen asielzoekers, geen Roma-kampen, geen moskeeën'.