Ryanair bereikt akkoord met Ierse vakbond, piloten moeten nu stemmen

Ryanair maakt een hete zomer mee op sociaal vlak. De voorbije weken waren er al tussen verschillende landen gecoördineerde acties van cabinepersoneel en piloten. Zo staakten vrijdag 10 augustus piloten in België, Duitsland, Ierland, Nederland en Zweden. Die staking had een impact op zowat 55.000 passagiers. Een regeling in Ierland kan een oplossing versnellen voor het sociaal conflict bij de luchtvaartmaatschappij elders in Europa, merkt Bloomberg op.

Het personeel in Ierland nam immers het initiatief voor betere arbeidsvoorwaarden. Ryanair en Forsa kwamen tot het akkoord na gesprekken die 22 uur duurden en donderdagochtend zijn afgelopen. Nadat Forsa het nieuws over het akkoord had bekendgemaakt, ging de koers van het Ryanair-aandeel in Dublin tot 5,3 procent hoger.