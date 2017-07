Rutte over Turkije: 'Ik ben nog steeds ontzettend kwaad'

Aan tafel zat ook president Erdogan maar ze hebben geen contact met elkaar gezocht. Nederlands premier Mark Rutte: 'Het is niet handig om met het herstel van een bilaterale relatie op het hoogste niveau te beginnen. De relatie met Turkije is slecht. Ik ben nog steeds ontzettend kwaad over de gebeurtenissen in maart. Bovendien accepteert Ankara niet de terugkeer van onze ambassadeur in Ankara.'

'Een bizarre uitspraak', zo noemde premier Mark Rutte verder de term 'ondemocratisch gebaar' waarmee de Turkse regering vandaag op het kabinetsbesluit reageerde om de Turkse vicepremier volgende week te weren.