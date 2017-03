Rutte noemt bezoek van Turkse minister "onverantwoordelijk"

Het kabinet-Rutte noemt de Turkse verbale agressie van zaterdag, na de intrekking van de landingsrechten voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu, "onacceptabel".

"Het bezoek van de Turkse minister Kaya van Familiezaken was in deze context onverantwoord. In contact met de Turkse autoriteiten is deze boodschap nogmaals overgebracht en is aangegeven dat minister Kaya niet welkom is in Nederland. Nederland werkt er niet aan mee dat Turkse ministers in Nederland publiekelijk politiek campagne voeren. Desondanks heeft zij besloten af te reizen", stelt het kabinet van Rutte in een verklaring.

Bij haar aankomst in Rotterdam kreeg de minister volgens Rutte alle opties aangeboden om te vertrekken. Ook bij het consulaat werd ze meerdere keren verzocht om terug te reizen. "Zowel minister-president Rutte als minister Koenders (de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, red.) hebben met hun ambtgenoten gebeld. Het onderlinge overleg heeft ertoe geleid dat minister Kaya wordt uitgeleid om het land via de Duitse grens te verlaten", klinkt het.

Het kabinet benadrukt nog dat Nederland voorstander blijft van overleg met Turkije.