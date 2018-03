Russische zakenman en Poetin-criticus dood aangetroffen in Londen

Gloesjkov (69) was een nauwe bondgenoot van de in 2013 overleden Russische oligarch en voormalige aartsvijand van president Vladimir Poetin, Boris Berezovsky. Hij kreeg in 2010 politiek asiel in het Verenigd Koninkrijk.

De antiterreursectie van de Metropolitan Police is een onderzoek gestart en behandelt het overlijden als verdacht, meldt de krant The Telegraph.

Het lijk van Gloesjkov vertoonde 'sporen van wurging', zo stelde de steenrijke eigenaar Alisjer Oesmanov van de zakenkrant Kommersant.

'Geen verband'

Het overlijden van Gloesjkov volgt ruim een week na de vergiftiging van de Russische ex-spion in ballingschap Sergei Skripal en zijn dochter Yulia. Beiden liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Salisbury.

Volgens Scotland Yard zijn er voorlopig echter geen aanwijzingen voor een verband tussen de twee, aldus nog The Telegraph.

Gevlucht

Gloesjkov, voormalig kaderlid van luchtvaartmaatschappij Aeroflot, ging na een veroordeling met uitstel voor fraude in 2006 in ballingschap in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar werd hij bij verstek een tweede keer veroordeeld. Hij ontkende alle beschuldigingen.

Berezovsky overleed in 2013 in onduidelijke omstandigheden in zijn woning in Surrey. De steenrijke zakenman stond ten tijde van president Boris Jeltsin erg dicht bij het Kremlin, maar vluchtte na het aantreden van Poetin als president naar Londen. Moskou had herhaaldelijk zijn uitlevering geëist. Berezovsky was ook een vertrouweling van dissident (ex-KGB en - FSB) Aleksandr Litvinenko, die in 2006 in Londen werd vermoord.