Russische verkiezingen verliepen ordelijk maar met 'gebrek aan echte concurrentie'

De organisatie stuurde zondag 481 internationale waarnemers naar de stembureaus. In een rapport klinkt het dat de verkiezing 'in het geheel op een ordelijke manier, ondanks procedurele onregelmatigheden tijdens de stemming en de telling van de stembiljetten' is verlopen.

Huidig president Vladimir Poetin won volgens de bijna volledige resultaten de verkiezingen met 76,6 procent van de stemmen. De verkiezingen in Rusland vonden zondag plaats, op de vierde verjaardag van de annexatie van het schiereiland de Krim.

Nog volgens de waarnemers vonden de verkiezingen plaats in een 'politiek en gerechtelijk milieu gekenmerkt door een constante druk op de kritische stemmen'. 'De beperkingen op de fundamentele vrijheden van bijeenkomst, organisatie en uitdrukking, net als op de registratie van kandidaten, hebben als resultaat een gebrek aan echte concurrentie', aldus de OVSE.

De organisatie benadrukt de afwezigheid van kritiek in de verslaggeving over Poetin in het merendeel van de media. Dat leidde tot 'ongelijke concurrentieomstandigheden' tussen de kandidaten.

Oppositiefiguur Aleksej Navalny was door de kiescommissie uitgesloten vanwege gerechtelijke veroordelingen voor fraude. Volgens Navalny zelf was dat georkestreerd door de autoriteiten. Hij had opgeroepen tot een boycot van de verkiezingen.