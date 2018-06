Russische regering verhoogt pensioenleeftijd en belastingen net voor start openingswedstrijd WK

Voor het eerst in 80 jaar wordt in Rusland de pensioenleeftijd van 55 jaar voor vrouwen en 60 jaar voor mannen verhoogd, zei Medvedev. Voor vrouwen zal die tegen 2034 stapsgewijs naar 63 jaar stijgen, voor mannen tegen 2028 naar 65 jaar. Aanleiding voor de ingrijpende veranderingen is de te verwachten krappe kassituatie van de Russische staat in de komende jaren.

Tegelijkertijd heeft president Vladimir Poetin aan het begin van zijn nieuwe ambtstermijn dure sociale maatregelen aangekondigd, die voor een deel uit de zak van de bevolking moeten komen. Hervormingsgezinde politici in Rusland eisen al langer een stijging van de pensioenleeftijd, die vergeleken met de internationale gemeenschap eerder laag ligt. De meeste Russische gepensioneerden werken gewoon voort, omdat het staatspensioen onvoldoende is om van te leven. Volgens een peiling zijn nochtans negen van de tien Russen tegen een hogere pensioenleeftijd. Ook de vakbonden zijn tegen.