Russische oppositieleider Navalny is vrijgelaten uit de gevangenis

De Russische oppositieleider Aleksei Navalny is zondag vrijgelaten uit een gevangenis in Moskou. Dat heeft hij via zijn Instagram-account laten weten. Navalny zat 20 dagen achter de tralies voor de organisatie van niet-toegelaten betogingen tegen president Vladimir Poetin.

In de boodschap op Instagram maakt de 41-jarige Navalny, advocaat van beroep, zich vrolijk over zijn verblijf in de gevangenis. Hij las er naar eigen zeggen 20 boeken, leerde enkele woorden Kirgizisch en dronk 80 liter thee.

Navalny gaat meteen weer aan de slag. Zondag nog trekt hij naar Astrakhan, in het zuidwesten van Rusland, om er in de avond deel te nemen aan een manifestatie waarvoor de lokale autoriteiten wel groen licht hebben gegeven.

Campagne

Navalny liep dit jaar al gevangenisstraffen van 15, 25 en 20 dagen op voor het organiseren van niet-toegelaten manifestaties tegen Poetin. De man voert de jongste maanden in heel Rusland campagne, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen dat zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van maart 2018 niet ontvankelijk is.

De Russische kiescommissie liet dinsdag nog weten dat de oppositieleider zich niet verkiesbaar mag stellen tot 2028 vanwege zijn strafblad en gerechtelijk verleden.