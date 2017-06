Russische opposant Navalni veroordeeld tot 30 dagen cel

Navalni is een tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Volgend jaar wil hij deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Hij had opgeroepen om opnieuw massaal op straat te komen tegen de corruptie in Rusland, zoals in maart al gebeurde.

Duizenden mensen namen deel aan de betogingen, vooral jongeren. Niet alleen in de hoofdstad waren er protesten. Onder meer ook in Vladivostok, in het uiterste oosten van Rusland, en in de exclave Kaliningrad tussen Polen en Litouwen aan de Baltische Zee kwamen mensen op straat. Ze scandeerden leuzen tegen Poetin.

Navalni zelf maakte het niet mee. Hij werd opgepakt voor zijn huis, omdat hij had opgeroepen tot "ongeoorloofde" betogingen. De autoriteiten hadden wel toestemming gegeven voor betogingen op bepaalde plaatsen, maar Navalni riep toch op tot protesten elders. Hij deed dat naar verluidt nadat de Russische autoriteiten de betogers hadden proberen "vernederen". Zo zou de opposant geen bedrijf bereid gevonden hebben een podium en een geluidsinstallatie te leveren op de goedgekeurde locatie in Moskou.

Niet alleen Navalni kreeg met de politie te maken. Volgens de ngo OVD-Info werden bij de anticorruptiebetogingen in totaal meer dan 1.500 medestanders van de opposant gearresteerd op verschillende plaatsen in het land. In de hoofdstad zou het gaan om 823 mensen. In Sint-Petersburg gaat het voorlopig om 600 mensen, aldus de ngo.