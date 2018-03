Russische minister maakt Britse collega met de grond gelijk: 'Hij mist opvoeding'

Het toont nog maar eens tot welk niveau het diplomatiek taalgebruik soms daalt. 'Eigenlijk kan Rusland beter opkrassen en zijn mond houden', zo wond Williamson er weinig doekjes om op een persmoment.

De uitspraak van de minister past in de oplopende spanningen tussen Londen en Moskou na de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Engelse Salisbury. De Britse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor die aanval. Moskou ontkent dat, noemt de Britse sancties onrechtvaardig en onaanvaardbaar en kondigde al vergeldingsmaatregelen aan.

‘Nice young man seeks place in history but lacks upbringing’: Lavrov on Williamson ‘shut up’ remark https://t.co/7N7UYxczcC pic.twitter.com/7SrYX0IFiN — RT (@RT_com) March 16, 2018

De sneer van Williamson viel niet in goede aarde bij zijn Russische collega-minister Lavrov, die terugsloeg met een bijzonder denigrerende reactie. 'Hij is een aardige jongeman. Hij wil waarschijnlijk zijn plaatsje in de geschiedenis krijgen door stoute verklaringen te doen,' dixit Lavrov volgens Russia Today. 'Premier May heeft als sterkste argument dat Rusland "hoogstwaarschijnlijk" schuldig is. Hij heeft "Ga weg en zwijg". Tja, misschien mist hij opvoeding'.

Lavrov kondigde ook aan dat Rusland 'uiteraard' met gelijkaardige stappen zal reageren op de uitwijzing van 23 Russische diplomaten door het Verenigd Koninkrijk.