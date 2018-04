Russische minister Buitenlandse Zaken: 'Vergiftiging Skripal leidt aandacht af van problematische brexit'

'De vergiftiging kan wel eens in belang geweest zijn van de Britse regering, die in een oncomfortabele positie verzeild geraakt was omdat ze de beloftes aan de kiezer over de brexit niet kon nakomen', zo zei Lavrov tijdens een persconferentie in Moskou.

Moskou ontkent iets te maken te hebben met de vergiftiging van Skripal. Volgens Lavrov had Rusland geen baat bij wat er gebeurd is, 'op de vooravond van de verkiezingen en de wereldbeker voetbal'.

De minister bekritiseerde ook de beslissing van bijna dertig westerse landen om meer dan 140 Russische diplomaten hun land uit te zetten. 'Er is geen bewijs, maar men neemt wraak op de diplomaten'. Een beslissing die trouwens niet zonder gevolgen bleef: Rusland zette intussen ook al 121 buitenlandse diplomaten het land uit.