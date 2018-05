Russische journalist en Kremlincriticus doodgeschoten in Kiev

De politie van Kiev zei meteen dat de belangrijkste hypothese verband hield met zijn beroep. Arkadi Babtsjenko was een voormalig Russische soldaat, die in de oorlogen in Tsjetsjenië heeft gevochten, en die zich nadien ontpopte tot een gerespecteerd en ervaren oorlogsreporter.

De moord zond een schokgolf door de journalistieke wereld in Rusland en Oekraïne. Het is niet voor het eerst dat een journalist die uitgeweken is naar Kiev vanwege zijn standpunten over de Russische regering in duistere omstandigheden om het leven komt. Op 20 juli 2016 nog liet de Russisch-Wit-Russische journalist Pavel Sjeremet het leven toen hij door het centrum van Kiev reed en een bom ontplofte die onder zijn voertuig was geplaatst. De misdaad is nog steeds niet opgehelderd.

Arkadi Babtsjenko werd bij hem thuis omgebracht in een buitenwijk van Kiev, zegt de woordvoerder van de nationale politie, Yaroslav Trakalo. 'Zijn vrouw was in de badkamer toen ze een droge knal hoorde. Toen ze buitenkwam, zag ze haar man bloeden', zei Trakalo. Volgens de woordvoerder overleed de journalist toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. 'Het belangrijkste en meest evidente spoor is dat van zijn professionele activiteiten', zei Andrej Krisjtsjenko, de politiebaas van Kiev, aan nieuwsagentschap Interfax-Oekraïne.

Babtsjenko vocht als Russische soldaat mee in de twee oorlogen in Tsjetsjenië. Daarna werd hij journalist, waarbij hij extreem kritisch stond tegenover het Kremlin. Hij schreef over de oorlogen in de Russische Kaukasusrepubliek in het boek 'De kleur van oorlog', dat ook in het Nederlands is verschenen.

Na zijn vertrek uit Moskou werkte hij onder meer samen met oppositiekrant Novaya Gazeta. Babtsjenko bracht verslag uit vanuit het oosten van Oekraïne, waar het conflict tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten meer dan tienduizend doden eiste in vier jaar. Hij klaagde de rol aan van Rusland. Hij onderschreef de stelling van Kiev en het Westen, dat Rusland de rebellen militair steunt - wat in Moskou op ontkenning botst.

Babtsjenko verliet Rusland in februari 2017. Hij sprak van een 'vreselijke campagne' tegen hem, waarbij hij 'lastiggevallen' werd nadat hij op sociale media had gepubliceerd over de crash van een Russisch militair vliegtuig eind 2016 dat op weg was naar Syrië. De journalist, die zei dat hij 'duizenden' bedreigingen heeft ontvangen, woonde nadien in Tsjechië, Israël en dus Oekraïne.