'Russische inmenging in VS-verkiezingen veel groter dan gedacht'

Dit heeft het financiële persbureau Bloomberg dinsdag gemeld op gezag van wat het noemt 'drie mensen met directe weet van het Amerikaanse onderzoek naar de zaak'. Het zou de Russen er voornamelijk om te doen zijn geweest het vertrouwen in het onafhankelijk karakter van de verkiezingen te doen wankelen.

Volgens Bloomberg waren er in de zomer en herfst van 2016 cyberaanvallen in 39 Amerikaanse staten. Dat is dubbel zoveel als vroeger gerapporteerd. Zo zijn er volgens het bericht bewijzen van gehackte kiezersdata, waarbij er pogingen waren om data te wissen of te veranderen, van software in de stemlokalen, en van inbraak in een databank omtrent campagnefinanciering.

De omvang en het gesofisticeerd karakter van de aanvallen was zo groot dat regeringsambtenaren van de Democratische president Barack Obama in oktober via een 'moderne rode telefoon' in Moskou hadden geklaagd en gewaarschuwd, daarbij met gedetailleerde documenten zwaaiend, aldus Bloomberg. Het noemt het een 'mysterie' waarom de Russische inlichtingendiensten niet hebben geprobeerd de stemverrichtingen zelf te verstoren. Eén verklaring is die waarschuwing, een andere en meer waarschijnlijke is dat de hackers na maanden er niet in geslaagd waren toegang te krijgen tot het over alle kiesdistricten heen zo uiteenlopend kiessysteem.

Toch luidt het dat de onderzoekers het ergste vrezen voor toekomstige verkiezingen. De FBI heeft op het bericht van Bloomberg niet willen reageren, maar eerder hadden de inlichtingendiensten al gezegd Russische inmenging in de verkiezingen als bewezen te beschouwen. Vorige week had ook de door president ontslagen FBI-directeur James Comey zich tijdens zijn verhoor in het Congres in die richting uitgelaten. De FBI en commissies van het Congres proberen in het onderzoek ook uit te klaren of er afspraken waren tussen het campagneteam van Donald Trump en Russen.