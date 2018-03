Russische ex-spion vergiftigd in Verenigd Koninkrijk: wie is Sergei Skripal?

Volgens onder andere de openbare omroep BBC en de krant The Guardian gaat het om de 66-jarige Sergei Skripal. Samen met een 33-jarige vrouw, wier identiteit nog niet bekend is, werd hij zondagnamiddag bewusteloos aangetroffen op een bank in het winkelcentrum Maltings in Salisbury.

In een statement bevestigt de politie enkel dat 'de man en de vrouw, van wie we denken dat ze elkaar kennen, geen zichtbare verwondingen hadden en werden overgebracht naar het Salisbury District Hospital', zo luidt het. 'Ze worden er momenteel behandeld voor een verdachte blootstelling aan een onbekende substantie. Beiden verkeren in kritieke toestand.'

Wie is Sergei Skripal?

Sergei Skripal is een voormalige Russische kolonel die in 2006 in Rusland werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenis voor het doorspelen van de identiteit van Russische spionnen in Europa aan de Britse geheime dienst MI6 sinds de jaren 1990. Volgens de Russische aanklagers kreeg hij daarvoor 100.000 dollar.

In 2010 werd hij samen met drie andere gevangenen vrijgelaten op bevel van toenmalig president Dmitiri Medvedev en kreeg hij van Londen asiel in het kader van een historische spionnenruil tussen Rusland en de Verenigde Staten, waar ook Anna Chapman deel van uitmaakte. Zij en negen andere spionnen werkten voor de Dienst Buitenlandse Zaken van Rusland en deden zich jarenlang voor als gewone Amerikanen om gevoelige informatie te verzamelen.

Verondersteld werd dat Skripal een nieuwe identiteit kreeg, maar volgens The Guardian is gebleken dat zijn huis geregistreerd stond op zijn echte naam.

De vergiftiging van Skripal doet meteen denken aan de moord op de Russische spion Alexander Litvinenko in 2006 in Londen, die vergiftigd werd met polonium.