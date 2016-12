Russische ambassadeur in Turkije doodgeschoten

Een man opende het vuur op de 62-jarige Russische ambassadeur Andrei Karlov toen die een kunsttentoonstelling bezocht in de Turkse hoofdstad Ankara. Er zouden drie schoten op hem zijn afgevuurd. De ambassadeur werd beschoten kort nadat hij een openingstoespraak had gegeven op de kunsttentoonstelling. Ook verschillende andere mensen raakten gewond. Karlov zou ter plaatse eerste hulp gekregen hebben, maar overleed even later, zo bericht persagentschap AP. Het nieuws werd door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd.

Volgens getuigen zou het motief van de dader te maken hebben met de oorlog in Syrië. 'Wij sterven in Aleppo, jij sterft hier,' zou de man geroepen hebben. Een getuige zegt dat de in kostuum uitgedoste dader ook sprak over "Aleppo" en "wraak". Hij zou ook "Allahu Akbar" ("God is groot") geroepen hebben.

BREAKING VIDEO: Footage of the assassination of the Russian ambassador in Ankara, Turkey pic.twitter.com/TRcITFEqQY -- News_Executive (@News_Executive) December 19, 2016

Moeilijke relatie tussen beide landen

De schietpartij komt er een dag nadat in Turkije protesten plaatsvonden over de Russische houding in het Syrische conflict. Het incident zou een nieuwe domper kunnen zijn op de bilaterale relaties tussen Rusland en Turkije. Na de zware crisis van 2015 - ontstaan nadat Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig had neergehaald boven het grensgebied met Syrië - zochten Moskou en Ankara de voorbije tijd weer toenadering. Zo werd samengewerkt bij de evacuaties uit de Noord-Syrische stad Aleppo, alhoewel de twee landen vijandige partijen steunen in het conflict.

De Turkse krant Hurriyet verspreidde inmiddels een foto waarop de dader te zien zou zijn, vermomd als agent.