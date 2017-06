'Russen zitten achter hacking van Qatarese persbureau'

De berichtgeving van QNA rond uitspraken van de emir van Qatar over aartsvijand Iran, zijn de aanleiding geweest voor de diplomatieke isolatie van de kleine Golfstaat.

Door vuurtje stook te spelen in de Golfregio wilden de Russen volgens de geciteerde Amerikaanse onderzoekers de relaties tussen de VS en hun bondgenoten in het Midden-Oosten bemoeilijken, aldus CNN.

De soennitische Golfstaten liggen sinds eind mei overhoop, nadat het Qatarese persbureau QNA berichtte dat de Qatarese sjeik Tamim bin Hamad al-Thani sjiitische aartsvijand Iran "een islamitische macht" had genoemd die "niet kan worden genegeerd". De emir zou ook gezegd hebben dat "er geen reden is voor Arabische vijandigheid jegens Iran", wat Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten in het verkeerde keelgat is geschoten. Ze beschuldigen Qatar ervan onder één hoedje te spelen met Iran en terreurorganisaties financieel te steunen om de Golfregio te destabiliseren.

Intussen hebben sinds maandag al zes Arabische landen de diplomatieke banden met Qatar opgeschort. Het gaat om Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Bahrein, Egypte en Mauritanië. Jordanië "vermindert" de diplomatieke vertegenwoordiging in het land.

Intussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump al gebeld met de Saoedische koning Salman. Daarin heeft Trump naar verluidt gepleit voor "eenheid" tussen de Golfstaten.