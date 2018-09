Ruslandonderzoek: Trump zal geen vragen over belemmering van de rechtsgang beantwoorden

Rudy Giuliani, een van de advocaten van Trump, zegt donderdag tegen persbureau Associated Press dat zulke vragen een 'no-go' zijn voor het team van speciaal aanklager Robert Mueller.

Mueller is ingeschakeld om onderzoek te doen naar de banden tussen de verkiezingscampagne van Donald Trump en Rusland. Maar verwacht wordt dat Mueller ook onderzoekt of Trump heeft geprobeerd onderzoeken naar dit onderwerp te blokkeren, bijvoorbeeld met het ontslag van FBI-directeur James Comey.

De advocaten van Trump zijn al maandenlang in discussies verwikkeld over de manier waarop de president vragen van Mueller zou kunnen beantwoorden. In eerste instantie zei Trump dat hij bereid was om persoonlijk ondervraagd te worden door Mueller, maar zijn advocaten raadden dat ten zeerste af. In een nieuw boek schrijft journalist Bob Woodward dat John Dowd, een van de advocaten van de president, heeft gezegd dat Trump in een oranje gevangenispak terecht zou komen als hij wél in gesprek zou gaan met Mueller.

Het team van Mueller kan proberen om Trump formeel te dagvaarden, maar het is onduidelijk of dat wettelijk uitvoerbaar is bij een zittende president. Een poging om de president te dagvaarden zou hoogstwaarschijnlijk uitmonden in een juridische strijd voor het Hooggerechtshof.

Vorige week schreven de onderzoekers van Mueller dat ze over sommige onderwerpen geschreven antwoorden zullen aanvaarden. Giuliani zei donderdag dat hij het daarmee eens is, maar dat hij zo veel mogelijk wil voorkomen dat de onderzoekers vervolgens nog kunnen doorvragen.

Trump heeft het Ruslandonderzoek afgedaan als een 'heksenjacht' door de Democraten. De president heeft ook regelmatig kritiek op zijn eigen minister van Justitie, Jeff Sessions, die volgens hem had moeten voorkomen dat het Mueller-onderzoek van start kon gaan.