Ruslandonderzoek: Mueller ondervraagt Russische oligarchen in VS

Toen één rijke Rus met een privéjet landde op een luchthaven in New York, werden zijn elektronica bovendien doorzocht, meldt CNN woensdagnacht.

Volgens bronnen van de nieuwszender onderzoekt speciaal aanklagerRobert Mueller of Russen geld hebben doorgesluisd naar de verkiezingscampagne van Donald Trump. In de VS is het voor buitenlandse staatsburgers verboden om te doneren aan politieke campagnes. Het is niet bekend om welke oligarchen het precies gaat.

Dinsdag werd nog duidelijk dat Trump vooralsnog geen verdachte is in het Rusland-onderzoek. Wel wil Mueller de president ondervragen, om uit te vinden of hij het onderzoek bewust heeft willen blokkeren.

De Washington Post meldde woensdag op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis deze week nieuwe sancties tegen Rusland gaat opleggen. Tegen een handvol invloedrijke zakenlui en politici uit Rusland zouden economische maatregelen worden getroffen. De sancties zijn een reactie op de vergiftiging van ex-spion Sergej Skripal in Londen en Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen in 2016.