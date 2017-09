Rusland zoekt achter de schermen contact met Pyongyang

Het manoeuvre maakt deel uit van de maatregelen die Noord-Korea heeft getroffen om de kustverdediging te versterken, aldus de Zuid-Koreaanse televisiezenders en het nieuwsagentschap Yonhap. Zij baseren zich op de geheime dienst en parlementsleden in Seoel.

Amerikaanse manoeuvres

Washington had bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen boven de internationale wateren aan de oostkust van Noord-Korea laten vliegen, om 'aan te tonen welke oplossing de VS hebben' voor de provocaties van Pyongyang, aldus het Pentagon zaterdag. Het ging om bommenwerpers van het type B-1B, die door F-15C Eagle-gevechtsvliegtuigen werden geëscorteerd vanop de legerbasis in Guam.

Volgens de Zuid-Koreaanse geheime dienst zou het Noord-Koreaanse leger de vlucht van de Amerikaanse bommenwerpers vermoedelijk niet volledig begrepen hebben. Het land nam immers geen onmiddellijke tegenmaatregelen.

Oorlogstaal

In het escalerende conflict rond het Noord-Koreaanse kernprogramma nam afgelopen weekend de uitdagende retoriek tussen beide landen verder toe. Volgens de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho had de Amerikaanse president Donald Trump aan Pyongyang de oorlog verklaard. Noord-Korea behoudt zich het recht voor de Amerikaanse toestellen neer te schieten, klonk het. De minister reageerde daarmee op eerdere uitspraken van Trump. Die had zaterdag op Twitter gezegd dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en diens regering niet lang meer zullen bestaan.

Het Witte Huis wees die uitspraak over een oorlogsverklaring als 'absurd' van de hand.

Overleg

Rusland spreekt intussen achter de schermen met Noord-Korea om de spanningen rond het kernprogramma van Pyongyang te verlichten. Dat zei de leider van de afdeling voor defensiecontrole van het Russische ministerie voor Buitenlandse Zaken, Michail Oeljanov, in Moskou.

De diplomaat zei dat Rusland zich minstens inzet om de situatie 'in een aanvaardbare richting te brengen', aldus het agentschap Interfax. Details gaf Oeljanov niet vrij. Noord-Korea beschikt, althans volgens de laatste tests, over kernwapens, aldus Oeljanov. 'Maar dat betekent niet dat de internationale gemeenschap het land officieel als kernmacht zal erkennen.'

Moskou pleit voor onderhandelingen om het conflict op te lossen. Elke militaire oplossing vormt een catastrofe, aldus nog Oeljanov. China en Rusland gelden als de landen met de grootste invloed op het regime in Pyongyang.