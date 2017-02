Rusland zet kruisraket in aan vooravond van NAVO-overleg

Rusland heeft in het geheim een kruisraket ingezet. Dat meldt de New York Times, en is inmiddels door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd aan CNN. Daarmee overtreedt Rusland het ontwapeningsverdrag uit 1987, waarin de VS en de toenmalige Sovjetrepubliek afspraken alle kruisraketten te vernietigen. In totaal werden er ruim 2600 kruisraketten, die een doel op middellange afstand kunnen raken en vanaf vaste grond worden ingezet, vernietigd.

